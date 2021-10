Müütiline vesi, mis annab kehale ja vaimule elujõudu!

Hiljuti tehtud uuring kinnitas, et Borjomi allikas on nii sügav, et see sisaldab magmaatilist vett. Juveniilne vesi tuleb esimest korda päevavalgele ja siseneb veeringlusse. Seega erinevalt kõikidest teistest allikatest ei ole see vesi varem maapinnaga kokku puutunud.

Olles tekkinud vulkaanilistest lõhedest nii sügaval maa all, kui on Mount Everestil kõrgust, on Borjomi vesi rikastunud kõrge kontsentratsioonini rohkem kui 60 mineraaliga, mis annab sellele taastava ja tasakaalustava jõu ning ainulaadse maitse. Tänu vee leeliselisusele on sel omajagu supervõimeid, mida teistel samalaadsetel vetel pole. Näiteks puhastab see keha hapetest, kiirendab ainevahetust, annab energiat, parandab keskendumisvõimet ja meeleolu – andes nii kehale, vaimule kui ka hingele elujõudu.

Muide, Borjomist kui eluveest on räägitud juba rohkem kui 130 aastat ja see uskumus on ainest andnud ka reale müütidele. Neist tuntuim räägib haavatud hirvest, kes jahimehe eest põgenedes leidis Borjomi allika ja sealt juues imeväel paranes. Selsamal jutustusel põhineb ka Borjomi uus kampaania „Elav vesi, elav legend“, mis tutvustab maailmale uuenduskuuri läbinud Borjomi kaubamärki.

Seejuures ei ole tegu sugugi tavapärase lauaveereklaamiga, vaid filmiga, mis põhineb Borjomi avastamise lool ja põimib endas fantaasia, moe ning ilukirjanduslikud elemendid ja mille sünnile on kaasa aidanud mitmed Gruusia meelelahutusmaailma staarid. Austusavaldusena Gruusiale loodi Borjomi universum, kus noori kõnetav kultuuriruum on kombineeritud üleilmselt tuntud Gruusia pärandi ja müstiliste graafiliste elementidega. Film viib vaataja Thbilisisse, Martvili kanjonisse, muinasjutulisse Promoetheuse koopasse ja kuulsasse Borjomi orgu, kust müütiline vesi esimest korda maapinnale tõuseb. Kaasahaarava loo keskmes on Gruusia modell Lika Rigvava. Märkimisväärne on ka see, et taustal kõlav muusikapala kannab nime „Hümn taasärkamisele“ ja selle autoriks on Gruusia rahvusorkestri tunnustatud dirigent Nicoloz Rachveli.