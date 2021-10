ARVAMUS | Meestele ei meeldi naised, kes mõtlevad ja käivad tööl ja keda ei saa titelõksu püüda

"Meestele ei meeldi naised, kes mõtlevad ja käivad tööl ja keda ei saa titelõksu püüda. Tibidega on lihtne- maksad selle solaariumi ja blondeerimise kinni, käid klubides, aga see naine ei hakka eluseeski ise mõtlema ja mehele vastu. On selline pick me- naine, kes meelsasti teeb teisi naisi maha, et ise meestele, eriti ossidele ja klubijoodikutele meeldida.

Nende naistega on lihtne. Kodustad ära, teed lapsed ja naine sõltub sinust. Aga mõtlevad individualistid te tembeldate feministideks, sest need naised ei hakka teie mäge kaasa mängima, ei võistle teiste naistega teie tähelepanu pärast ja käivad ise tööl."