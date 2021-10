Kõht on täis, aga "tahaks midagi veel!" Siin on nõuanded, mis aitavad kiusatusele vastu panna

Teada on, et just teleka ees istudes ja lemmikseriaali vaadates tekib vastupandamatu soov end hea ja paremaga ümbritseda. Esimene reegel on muidugi see, et ära tee seda. Jäta kiusatused pigem ohutusse kaugusesse ja sinna kuhu nad kuuluvad ehk kööki.

See on kasulik oskus, mida selgeks saada. Kui tekib vastupandamatu soov süüa veel üks pitsatükike, siis mõtle, et sul on ju tegelikult kõht täis ja seda pole vaja. Olgugi, et see on vee ahjusoe ja maitsev- sa ei ole enam näljane!