Sage peavalu tekitab paksu pahandust? Apteekri nõuanded, kuidas mure efektiivselt lahendada

Apteeker jagab soovitusi, kuidas peavalu leevendada ja mida sealjuures silma pidada ning selgitab, millal tuleks abi saamiseks pöörduda arsti poole.

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolbergi sõnul on peavalu sage mure, millele apteegist leevendust otsitakse. “Peavalu võib olla nii ühekordne ja äge, kui ka pikaajaliselt piinav tervisemure. Esmakordse väljakannatamatu peavalu korral tuleks koheselt pöörduda abi saamiseks arsti poole. Kui aga peavalu on tekkinud stressist, pingetest kaelas ja õlgades, tuuletõmbest või muu leebema peavalu korral, siis saab abi eelkõige õiges annuses sobivast valuvaigistist,” selgitab Oolberg ja lisab, et sobiva annuse väljaselgitamiseks tuleb tähelepanelikult lugeda ravimi infolehte või pidada nõu apteekriga.

Oolbergi kogemus apteegis peavalu patsiente nõustades on näidanud, et üks toimeaine on mõne patsiendi puhul efektiivsem kui teine ning ta julgustab inimesi endale sobiva leidmiseks erinevaid preparaate proovima. Lisaks leiab proviisori sõnul apteegiriiulitel preparaate ka vägijoogiga liialdamisest tekkinud peavalu ja kehva enesetunde parandamiseks.

Ägeda ja kroonilise peavaluga tuleks pöörduda arsti poole

Ägeda ja väljakannatamatu peavaluga tuleks proviisori sõnul põhjuse väljaselgitamiseks koheselt pöörduda arsti poole. “Krooniliste peavalude, näiteks trauma järgse valu, kobarpeavalu või migreeni puhul on üldjuhul on inimene käinud murega, kas perearsti või eriarsti juures ja saanud oma diagnoosile vastava ravi,” räägib proviisor ning julgustab inimesi sageli koormava tugeva peavaluga arsti poole pöörduma.

“Lisaks on kroonilisete peavalude käes kannatajate aitamiseks valuarstid, kes analüüsivad patsiendi olukorda ja püüavad mitmete visiitide käigus leida patsiendile parima valu leevendamise lahenduse,” toob proviisor näite valuravi võimalusest.

Peavalu leevendamist alusta lõdvestumisest