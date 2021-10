Süljetest COVID-19 tuvastamiseks muutub üha populaarsemaks

Niisiis on testimine muutumas üha olulisemaks ja järjest rohkem kasutatakse selleks ka mugavaid süljeteste, mis võimaldavad viiruse olemasolu või selle puudumise vaid minutite jooksul kindlaks teha.

Hea uudis on see, et nii sülje kaudu tehtavad kui ka teised kiirtestid on kättesaadavad kõigile ja nende hinnad on tunduvalt soodsamad kui veel mõnda aega tagasi.

Koroonaviiruse tuvastamise kiirteste on lihtne ja mugav tellida Esmakaitse e-poest www.esmakaitse.ee. Seda nii väikeste kui ka suuremahuliste tellimuste puhul.

COVIDi kiirtest toob kindluse ja südamerahu

Paraku nõuab elu viimasel ajal rohkesti kontrollitegevusi, mis tähendab, et ürituste külastajad (või osa neist) peavad tõendama oma nakkusohutust. Paljudes kohtades on võimalik seda teha muu hulgas ka koroonaviiruse antigeeni kiirtestide abil.

„Praegusel ajal on hea mõte hoida ka oma koduses esmaabikapis paari kiirtesti. See annab kindlustunde ja olulise info, kui peaksid ilmnema haiguse sümptomid. Terviseameti soovitusel võiks inimesed kodus kiirtesti teha ka enne riskigruppi kuuluvate inimeste külastamist, näiteks hoolekandeasutuses,“ kirjeldab Mart Maidessoo, esmakaitse.ee esindaja.

Sügistalvisel viiruste võidukäigu hooajal tuleb sagedasti ette, et ühtäkki ilmuvad haiguse sümptomid – nohu, köha, kurguvalu jne.

Minevikus ei pööratud sellele erilist tähelepanu ja öeldi: „See on nohu, läheb mööda!“ Nüüd aga võib samasuguse südamerahu tuua kiirtest, mis näitab vaid mõne minuti jooksul, kas sümptomid viitavad koroonaviirusele või mitte.

Endalt proovi võtmine ei ole keeruline

Kiirtesti tegemine võib esmamulje põhjal tunduda keeruline, meditsiiniline ja ebamugav toiming, eriti juhul, kui seda tuleb teha ninasse asetatava vatitikuga. Tegelikult ei ole testi tegemine kuigi keeruline, kui järgida korralikult kasutusjuhendit. Lisaks on iseendalt proovi võtmine mugavam ja testi tehes on julgem tunne. Eriti lihtne on proovivõtmine siis, kui valida sülje kaudu testimise meetod.