Talvehooajaks valmis? 10 toiduainet, mille peaksid profülaktika mõttes oma menüüsse integreerima, et terve püsida

Foto on illustreeriv Foto: Shutterstocck

Oma tervisesse tasub panustada ennetavalt, et tulevikus ebameeldivate tagajärgedega tegelemist vältida. Just nüüd on tagumine aeg oma menüü tähelepanelikult üle vaadata ja veenduda, et seal on kõik vajalikud immuunsust tugevdavad vitamiinid ja mineraalained. Pikk ja pime aeg on ees ning meie põhjamaine keha vajab oluliselt rohkem turgutust kui suveajal.