Kas teadsid? Selle levinud tervisehädaga ei tohiks kindlasti sauna minna

Kergema või algfaasis külmetushaigusega ehk siis, kui kurgus kipitab ja ninas kisub vesiseks, on mõõdukas saunatamine kasulik, sest nii võib õnnestuda algav tõbi nii-öelda välja higistada. Kui aga tekkinud on palavik, ei tohiks sauna minna, sest niigi kõrge kehatemperatuur tõuseb veelgi ja see teeb pigem kehale kahju. Päris kindlasti tuleks saun välistada raske südamehaiguse, kopsupõletiku, mädase angiini ning värskete haavade ja õmbluste korral.