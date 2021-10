Miks nõuab laps, et vanem sama lugu mitu korda ette loeks? Mis on biblioteraapia? Vastuseid jagab psühhoterapeut

Pigem tuleb leida erinevaid viise, kuidas tunnetega tegeleda ning neid enda jaoks lahti mõtestada. “Kuna meeleolulanguse taga on sageli allasurutud tunded, siis mõnikord aitab inimest hoopis sündmustikule ning kangelastele kaasa elamine. Lugejal või kuulajal on võimalus tegelaste kogemustega – teisenemisega, muutumisega, avardumisega, küpsemisega – suhestuda. Äratundmishetk äratab lugejas empaatiat ja mõistmist ka iseenda vastu ning tunnet, et elul on rohkem tähendust.”

Mõistagi on oluline ka lihtsalt vanema ja lapse vaheline suhtlus murede teemal, ent kirjanduse ja lugude üheskoos lugemine ja kuulamine aitab mõlemal näha väljakutset teise inimese silmade kaudu – avastatakse teisi vaateid, seisukohti ja uusi lähenemisi. “Mõningatest probleemidest peab tasapisi ka välja kasvama ning just nendel hetkedel on hea, kui on teisi võimalusi, kuidas murekoormat kõnetada ilma lisapingeid tekitamata,” ütleb Lage. “Lastele meeldib ka kordus: laps võib ikka ja jälle soovida, et vanem seda ühte hirmsat lugu ette loeks. Vanematele võib see tunduda veider, kuid mitu korda hirmsat lugu läbi kogedes õpib laps ennast hoopis usaldama, sest näeb, et kartus läheb üle ning iga kord on võimalik hirmutundega hakkama saada.”