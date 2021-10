Eluterve suhtumine! Näitlejanna Drew Barrymore ülistab eksabikaasa uut kaasat: on vedanud, et meie ellu tuli see uus ilus hing!

Armastatud näitlejanna Drew Barrymore on avalikult avaldanud toetust oma endise abikaasa Will Kopelmani uue naise Alexandra Michleri üle. Selline eluterve suhtumine on näitleja sõnul ka paari ühiste laste jaoks oluline.

46-aastane Hollywoodi staar tunnistas, et Michlerist, kellega Kopelman abiellus selle aasta augustis, väga lugu, kuid ei ürita saada naise parimaks sõbraks.

"Ta (Kopelman) abiellus just selle hämmastava naisega. Ta uskumatu- oleksime kõik nagu loteriiga võitnud!", kiitles näitlejanna. "Ma tunnen, et mul on vedanud, et meie ellu tuli see uus ilus hing."

Ka Michler olevat teadlik, et tal on abikaasa eksnaise näol tulihingeline fänn. "Jah, ta teab, et ma olen tema fänn ja elan talle kaasa. Me kohtume sageli ja need kohtumised on toredad, viisakad ja üksteise suhtes lugupidavad."

Barrymore sõnul käivad nad sageli koos õhtusöökidel, laste sünnipäevadel ning võiksid vabalt ka kõik koos reisile minna.

Barrymore ja Kopelman abiellusid 2012. aastal ning neil on kaks last - 9 -aastane Olive ja 7-aastane Frankie. Nad lahutasid 2016. aastal ja jagavad oma kahe tütre hooldusõigust.

Näitlejanna sõnul on tal hea meel, et tema ekskaasa ellu tuli uus ja tore naine, kellega saavad väga hästi läbi ka paari ühised lapsed.

allikas: Redmagazine.com