Hakkad juba päeva esimeses pooles higi järele lõhnama? Selle põhjuseks võib olla üks hommikul tehtav viga

Kas teadsid, et deodoranti peaks hõõruma või pihustama täiesti kuivadele kaenlaalustele, et toode saaks õigesti toimida. Kui naha pind on märg, toimub keemiline reaktsioon alumiiniumiga naha välimistel kihtidel, mitte pooride sees, kus see peaks tegelikult toimima, et higi tõkestada.