Libiido pärast sünnitamist nullis? Seksiisu tagasitoomiseks proovi neid nippe!

Foto on illustreeriv Allikas: Shutterstock

See on täiesti loomulik, et pärast sünnitamist pole sul vahekorra järele endist isu. Kuid seksuaalne pingete maandamine on eluliselt vajalik. Paljud eksperdid soovitasid inimestel isegi pandeemia ajal stressiga toimetulekuks seksida või masturbeerida. Viimast võiksid proovida ka sünnitanud naised, kui nende keha juba taastunud on.