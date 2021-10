Mari elu ärevushäirega: mõtlesin, et ma ei taha enne surra, kui mees koju jõuab, sest ma ei tahaks, et laps peab nii kaua mu laibaga koos olema

Ma kogesin kahel korral luupainajat, ma nägin üsna tihti unes, et keegi tahab mind padjaga ära lämmatada ja ma ei saanud öösiti hingata. Ma unustasin end duši alla seisma ja ühte punkti vahtima. Ja ükskord seal seistes, otsustasin ma, et põgenen ära- otsustasin, et hakkasin endale välismaal tööd otsima. Uurisin võimalusi kuskil soojas kohas majutuse eest sulasena tööd teha. Ma tahtsin lihtsalt Eestist minema saada, sest mulle tundus, et ma ei saa siin hakkama. Ma tundsin, et ma ei suuda enam tugev olla, aga siin, oma lähedaste keskel murduda ma ka ei julgenud. Ma lihtsalt ei saanud, ma olin ju tugev, vapper ja alati positiivne Mari. Mari, kes rääkis kõigiga juttu, tegi nalja ja oli kõiges käpp. Mari, kes meeldis kõigile, sest oli ilus, muretu ja sõbralik.

Näiteks ei olnud mul üksi olles õhku hingata, mul võis tekkida paanika näiliselt täiesti mõttetu asja pärast. Lõpuks olin ma täiesti pilbasteks ja otsustasin, et ei taha endale enam ühtegi meest. Aga nende pilbaste vahel oli minu sees ka teine suur paanika sellepärast, et mul ei olnud meest, aga ma tahtsin väga last saada.

Päris esimesed ärevushäire episoodid tekkisid mul Portugalis elades. Mul oli probleeme unega ja keskendumine oli raskendatud. Ma pidutsesin liiga palju ja nägin end tihti oma enda elu kõrvaltvaatajana. Sel ajal ma oma ärevusele liiga palju tähelepanu ei pööranud, ma ei teadnud, mis see on, mis mind muretsema paneb või ärevaks teeb. Mäletan sellest ajast ainult ühte väga selget ärevuse episoodi, ma seisin oma ühikatoa koridoris oleva suure peegli ees, olin üleni higine ja vaatasin oma kaela ning kurku püüdes kindlaks teha, kas kõrivähki on võimalik välise vaatlusega kodus tuvastada."

Mari jutustab oma lugu viis aastat enne tütre Mia sündi ning elukaaslase Silveriga kohtumist. „Nimetame seda siis nii, et ma olin raseduseelses depressioonis, mille ravis turvaline suhe ja rasedaks jäämine. Mu suurim soov täitus, aga see tolleaegne ärevusesegune depressioon on olnud mu naha all ikkagi vaikselt talveund magamas.”

Ma vajasin paaniliselt uut algust

Üsna kiiresti leidsin ma töö Indias. Sain lepingud ja kõik muu, pidin veel vaid allkirjad alla panema, et asi kindel oleks. Aga vahetult enne selle töö leidmist sain ma tuttavaks Silveriga, ta oli kummaline ja äratas minus väga suurt huvi. Ja siis kohe tuli mul ka sõpradega autoreis Poola. Sel reisil olin ma just see, kes ma muidu sundisin end igapäevaselt olema. See kõik tuli seal nii loomulikult ja otse südamest. Ma olin vaba, rõõmus, päriselt muretu ja nii õnnelik. Ma oskasin lõpuks ka üksi olles õnnelik olla, ma õppisin selle selgeks ühe nädalaga koos oma parimate sõpradega kuskil Poola metsas, telkimas olles.

Indiasse ma muidugi tööle ei läinud, Silveriga pipardasin ebatavaliselt kaua. Ta kohtles mind küll väga hästi ja tähelepanelikult, aga ma ei suutnud teda alguses üldse usaldada, sest kartsin, et äkki raiskab tema ka mul jälle paar aastat ära ja siis olen ma ikka lõpuks üksi, õnnetu ja ilma lapseta.

Olin ma ju just omandanud ka kõrgeima oskuse üksi olemist nautida ja ma ei tahtnud ka seda oskust enam kunagi kaotada. Ja ma ei ole seda siiani teinud, ma arvan, et ei ole end mitte kunagi elus nii vabana tundnud, kui nüüd.

Mõned näited Mari ärevushäire tippajast: Ma ei taha enne ära surra, kui Silver koju jõuab. Ma ei tahaks, et Mia peab nii kaua mu laibaga koos olema. *muretseb end hulluks, aga õnneks ei sure ära*



Miks see taksojuht nii aeglaselt sõidab, äkki on tal halb olla ja ta sureb kohe ära ja me teeme avarii ja mina suren ka ära. *jõuab kenasti punktist A punkti B*



Ma ei saa lennukisse minna, mul on äkki pimesool haige ja see võib üleval rõhu muutudes plahvatada. *lendab, higistab, aga lendab koju*



Ma jõin kaks klaasi veini, ma kardan, et hakkan kohe-kohe oksendama. *passib terve öö üleval ja skännib oma keha, et äkki nüüd hakkabki paha*



Ma ei taha Miaga koos õues jalutades ära surra, äkki ei saa mu leidjad piisavalt kiiresti Silveriga ühendust ja Mia saab eluaegse trauma. *kiirustab koju*



Ma käisin jooksmas ja ühel hetkel tuli tühjast kohast pähe, et äkki meie kodus olev gaasimahuti võib plahvatad. *jookseb oma parima kilomeetri aja*

Silver veenis mind oma heades kavatsustes ja ta oli nõus mulle välja ütlema, et tahab minuga last. Me kolisime kokku, Silver ravis mu ärevust ulatades öösiti vett ja paludes, et ma kiirabi kutsumisega ootaks. Ta rääkis minuga ja küsis küsimusi, istus öösel üleval ja silitas mu selga. Ta pikutas minuga keset ööd külmal põrandal ja tegi hingamisharjutusi ning lihtsalt kallistas siis, kui tundus, et just ja ainult seda on mul hetkel vaja. Me saime koos kõik kontrolli alla. Ma tundsin end armastatuna, turvaliselt ja hästi. Aeg läks ja ma jäin rasedaks ja meie elu omandas veel ilusamad, veel suuremad mõõtmed. Mul ei olnud enam mitte ühtegi öist ärevuse episoodi ja ma arvasin, et olen terve.