Väike veiniklaas õhtul ei tee midagi? Alkoholi kolm peamist salakavalat mõju naiste organismile

Alkoholist tingitud tervisehäired tekivad kumuleeruvalt, seega on inimesel sageli raske endale teadvustada, et enesetunde halvenemise põhjuseks võib olla alkoholi tarbimine. Alkoholi tarvitamine liigses koguses on otseselt seotud rohkem kui 60 erineva terviseprobleemiga, sh maksatsirroos ja hepatiit, pankreatiit, südame-veresoonkonna ja neuroloogilised haigused.

Naistele ja meestele on alkoholi mõju väga erinev, sest naiste kehas on vähem vett ja rohkem rasva. See tähendab, et naiste kehas on alkoholi kontsentratsioon veres kõrgem. Samuti mõjub alkohol naistele kiiremini kui meestele, sest naise maks toodab alkoholi lõhustavat ensüümi vähem, kui mehe maks, seega imendub suurem osa alkoholist otse vereringesse. Paraku tähendab see ka seda, et naistel tekivad kiiremini ka tervisekahjustused, näiteks maksatsirroos ja ajukahjustused.