Valus teekond beebipillidest loobumiseni: vaevlesin pool elust meeleoluhäirete käes

Foto: Shutterstock

Ma olin kümneaastane, kui mul päevad hakkasid. Olin oma klassis esimene. Mäletan, et see oli täiesti tavaline päev, olin parasjagu elevil spordivõistluse pärast. Läksin enne kodust väljumist tualetti nagu ikka. Kui ma potil istusin ja alla vaatasin, siis nägin, et mu aluspesu oli verine. Hüüdsin karjudes oma ema järele. Ma kartsin, et suren. Mu ema teatas, et mul hakkas just menstruatsioon.