D-vitamiini vaegus ei ole naljaasi! Kuidas seda ära tunda ja millal peaks D-vitamiini lisandina juurde võtma?

Benu veebiapteegi farmatseudi Triin Hirvlaane sõnul on D-vitamiini vaja eelkõige luude kasvuks, massiks ning vastupidavuseks. “D-vitamiin ehk kaltsiferool on rasvlahustuv vitamiin, mis soodustab kaltsiumi imendumist soolestikus ning aitab säilitada piisavat kaltsiumi ja fosfaadi kontsentratsiooni luudes, et luud oleks tugevad,” selgitab apteeker D-vitamiin rolli organismis ning loetleb teisigi D-vitamiini ülesandeid. “D-vitamiini on osaline nii lihaste kokkutõmbe ja toonuse reguleerimises, rakkude normaalseks arenguks, immuunsüsteemi toimimises kui ka glükoosi ainevahetuses. Lisaks on teadusuuringutes leitud, et D-vitamiinil on põletikku vähendavad omadused.”

D-vitamiini puudus muudab luud hapraks nii lastel kui ka täiskasvanutel

D-vitamiini puudujäägist organismis annavad apteekri sõnul märku väsimustunne, probleemid naha, juuste, küünte, luude ja hammastega, aga ka liigeste mured. “Kui D-vitamiini puudus on suur, siis võivad luud muutuda õhukeseks, rabedaks või moonduda. D-vitamiin hoiab lastel ära rahhiidi. See on haigus, mille korral organismi kaltsiumi- ja fosforisisaldus väheneb, luud muutuvad pehmeks ja kõverduvad,” räägib Hirvlaan D-vitamiini puudusega kaasneda võivatest tõsistest tagajärgedest ning lisab, et sarnaselt lastele ohustab suur D-vitamiini vaegus ka täiskasvanuid. “Täiskasvanutel aitab piisav D-vitamiini tase ära hoida osteomalaatsiat – haigust, mille korral on luudes kaltsiumivaegus ning need muutuvad pehmeks ja painduvaks ning kõverduvad. Lisaks aitab D-vitamiin koos kaltsiumiga eakaid osteoporoosi eest kaitsta.”

Vastsündinute kiire arengu toetamiseks on D-vitamiin väga oluline