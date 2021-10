Dr Adamson paneb südamele, et kui märkame, et partneril on tema tervist ohustav kaaluprobleem, on igati mõistlik proovida temaga sellel teemal rääkida, saamaks aru, kas ta ise seda probleemi tajub ja tunnistab. Kuidas seda teha, ilma et teine solvub, on keeruline öelda. Arst üldiselt tugineb objektiivsetele näitajatele nagu kehakaal, kehamassiindeks, muud terviseparameetrid ja nendest tulenevad riskid.

Kui kehakaal hakkab mõjutama tervist, on seda paista esmalt näiteks norskamisest, füüsilise koormuse talumise halvenemisest. Sel juhul tasub mõelda, kuidas partneriga rahulikult sel teemal vestelda.