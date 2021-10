Uskumatu! Sellel igapäevasel ja tüütul tegevusel on positiivne mõju sinu vaimsele tervisele

Teavelolek on tähelepanu tahtlik fokuseerimine; keskendumine; käesolevas hetkes hinnanguteta olemine. Seda on ideaalsetes oludes kergem saavutada kui igapäevaelus, mil meie ümber on mitmeid häirijaid. Seetõttu on just argielus teadveloleku poole püüdmine parim praktika meistriks saamisel.