Oi! Just need on põhjused, miks su "alumine korrus" veidralt lõhnab

Foto: Shutterstock

Kujuta ette, et on kuum suvepäev. Sa käisid just duši all, seebitasid ja kreemitasid, panid deodoranti ja puhta pesu ning mõne aja pärast tunned, et kuskilt tuleb sibulalõhna. Su kaenlaalused on kui lilleõied ja sa saad aru, et see tuleb sinu allkorruselt.