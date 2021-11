Elu tundub trööstitu? See on tasuta ravim mitmete (vaimse) tervise hädade vastu

Kui sageli sa soovid, et suudaksid oma mõtteviisi muuta ja enda emotsioonide üle rohkem kontrolli omada? See on võimalik! Kõige lihtsam viis õnnetunde suurendamiseks, kerguse kogemiseks ja positiivse suhtumise juurutamiseks on naermine. Jah, sa võid isegi selle vastuse üle naerda.