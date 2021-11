Teadlased hoiatavad: just see igapäevane tegevus muudab sind juba paari minutiga õnnetumaks

Essexi ülikooli eksperdid leidsid, et inimesed, kes nägid sotsiaalmeedias koroonaviirusega seotud halbu uudiseid, tundsid end "koheselt ja oluliselt" õnnetumatena.

Uuringut läbiviinud psühholoogi Dr. Kathryn Buchanani meeskond kinnitas, et isegi mõne minutiline kokkupuude koroonaviirusega seotud uudistega sotsiaalmeedias võib rikkuda inimese tuju.

Ajakirjas PLOS One avaldatud uuringus osales 1000 inimest, kelle käest uuriti, kuidas nende enesetunne muutus, peale koroonaviirustega seotud uudiste vaatamist. Uuringust selgus ka see, et kuigi inimesed tulid sotsiaalmeediasse saama positiivset emotsiooni, kuid sattusid siiski ka pandeemiauudiseid sirvima.