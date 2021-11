Tunned hirmu läheneva keskea ees? Need on head põhjused, miks 40ndates on elu lihtsam ja lõbusam

Foto: Shutterstock

40ndates eluaastates hakkab vaikselt masendus ligi hiilima. Me mõtleme rohkem möödunud aastatele. Kohale jõuab teadmine, et mõned asjad võib-olla ei kordu enam kunagi. Üldiselt kaldutakse arvama, et 40ndad eluaastad on kõige hullemad. Tegelikult algab aga selles vanuses nagu uus elu, millel on samuti omad eelised.