Adele kaunis välimus tekitas ühekorraga nii imetlust kui ka kadedust. Kuidas lauljanna seda tegi, pole ta siiani soovinud päris täpselt avaldada vaid andnud mõista, et kaalulangetus pole kunagi olnud tema jaoks eesmärk omaette. Nüüd on lauljanna supervormi saladustele jälile saadud ja tuleb välja, et see polegi nii raske!