“Aita iseennast ja õpi lahti laskma.“ — need on õppetunnid neilt, kes lõpetasid suhted oma toksiliste sõpradega

Kui soovid oma ellu tähenduslikke ja tõelisi sõprussuhteid, tuleb lahti lasta nendest, mis sind ammu ei teeni. Kui keegi tahab sind näha, siis tuleb ta sind vaatama. Kui sõber soovib sinuga rääkida, helistab ta sulle. Kui teda huvitab, kuidas sul läheb, näitab ta sinu vastu huvi üles ja helistab sulle tagasi.

Siin on kümme tsitaati inimestelt, kes mõistsid, et nende sõprussuhe oli muutunud toksiliseks ja nad otsustasid selle lõpetada, et teha oma elus ruumi uutele ja parematele suhetele.

1. "Ainult need, kes sinust tõeliselt hoolivad, kuulevad sind ka siis, kui sa vaikid."

2. "Kui sind ei mõjuta see, kui mind kohal pole, siis ei ole ka minu kohalolul sinu elus mingit tähendust.”

3. “Leppimine suhte lõppemisega saabub kohe pärast seda, kui mõistad, et lahti laskmine on õigem, kui elamine fantaasias, mis kujutab seda, milline see sõprus oleks võinud olla.

4. “Olen aru saanud, et ainsad inimesed, keda ma oma ellu vajan, on need, kes vajavad mind enda omasse. Mul pole pakkuda midagi muud peale iseenda.”

5. “Ma jätan endale õiguse valida, mida ja keda ma oma ellu luban.”

6. “Aita iseennast ja õpi lahti laskma. On palju häid inimesi, kellega sa klapiksid ja kes ootavad, et saaksid sind kohelda nii, nagu sa seda väärid.”

7. "Kõige ilusam avastus, mille tõelised sõbrad koos teha saavad, on see, et nad võivad kasvada eraldi ilma lahku kasvamata.”

8. "Mul kulus liiga kaua aega, enne kui sain aru, et ma ei peaks olema sõber inimestega, kes ei küsi, kuidas mul läheb.”

9. "Mõned inimesed ei ole lojaalsed sulle, vaid nad on lojaalsed oma vajadustele, mis sinust sõltuvad. Kui nende vajadus muutub, muutub ka nende lojaalsus.”

10. "Tõeline sõprus ei seisne selles, et sa oled teise inimese jaoks kohal siis, kui see sinu jaoks mugav on, vaid just siis, kui see seda pole.”

Allikas: YourTango