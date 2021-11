Kõht täis nii, et kaal ei tõuse! Kaalulangetuse kuldreeglid ehk nutikad nõuanded, kuidas vähem süüa, ilma et kõht tühjaks jääks

Hommikusöök on väga tähtis, tegemist on päeva kõige olulisema söögikorraga, seega ära jäta seda vahele.

Joo vett, kui sa tunned, et kõht läheb tühjaks. Kui kõht on ikka tühi, siis söö midagi, aga mõistlikkuse piires.

Seda oled sa juba kuulnud, et väikese taldriku pealt söömine petab aju ära. Väikeselt taldrikult söömine tekitab tunde, nagu sööksid sa rohkem. Teine hea nipp on süüa punast värvi taldriku pealt. Sest punane värv seostub sageli sellega, mis on keelatud, see mõjutab omakorda aju.

Seda oled sa ka ilmselt juba kuulnud, et ajul on vaja 20 minutit selleks, et aru saada, kui kõht on täis ja saata kehale selle kohta ka signaal. Kiiresti süües on oht, et sa sööd rohkem kui vaja.