Arst hoiatab: kui teed seda duši all, lõpeta kohe!

Selleks on duši all urineerimine. Mõndade inimeste arvates on see täiesti tavaline asi, mida teha. Ja on neid, kes väidavad, et see ei ole hügieeniline. Ent üks arst hoiatab, et mitte mingil juhul ei tohiks duši all pissida, kuna see võib avaldada kehale mõju - ja mitte positiivses võtmes.

"Kui pissid duši all või kui näiteks paned dušivee jooksma, et see läheks soojemaks ja istud siis vetsupotile, lood endale ajus seose voolava vee heli ja vajaduse pissimise vahel," ütles vaagnapõhja füsioterapeut Alicia Jeffrey-Thomas.

Kuid probleem ei pruugi ainult psühholoogiliselt mõjutada. Sõltuvalt sinu kehatüübist võib voolavas vees seistes urineerimine olla vastuolus sinu kehaga. "Vaagnapõhja vaatenurgast vaadatuna ei soodusta duši all pissimise asend vaagnapõhja lõdvestamist," ütles Jeffrey-Thomas. "Näiteks meestel toetab põit eesnääre, mis muudab seistes urineerimise normaalseks. Kuid näiteks naistel on hoopis teisiti. Et säilitada mitte sobimatutel aegadel püksi pissida, soovib üldiselt vaagnapõhi seisvas või hõljuvas asendis kokku tõmmata. Nii et sellisel viisil urineerimine võib viia lõpuks probleemideni."

"Duši all pissimine võib tunduda rumal asi, millele keskenduda, kuid on palju väikseid harjumusi, mis aitavad kaasa meie üldisele põie ja vaagnapõhja funktsioonile," rääkis ta. "See kõik on seotud probleemide ennetamisega hilisemas elus. Küsige kõigilt, kes pissivad püksi: kui nad teaksid, kuidas sellega seotud piinlikkust ja frustratsiooni ära hoida, läheksid nad ajas tagasi ja teeksid kõike teisiti."

Allikas: bestlifeonline.com