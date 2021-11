Näed peale söömist välja nagu mitmendat kuud rase? Nende nippidega saad seda vältida

Täis suuga rääkimine ei ole ainult halb lauakomme, vaid see võib kaasa aidata ka puhitustele. Inimestel on kalduvus süües rääkida, mille tõttu neelavad nad liigselt õhku alla. See toob kaasa gaaside kogunemise kehas, mis põhjustab puhitustunnet ja food baby.

Me kõik teame, et liiga palju naatriumi või soola sisaldav dieet ei ole meile mitmel põhjusel hea. Üks neist on see, et see võib põhjustada veepeetust, mis põhjustab puhitust. Vähenda liiga soolaste toitude tarbimist ja väldi töödeldud toitu, kuna need on eriti kõrge naatriumisisaldusega.