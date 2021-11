Toitumisnõustaja Erik Orgu soovitab kõige efektiivsemat viisi rasvapõletuseks: seda saab teha igaüks!

Eesti toitumisnõustaja ja personaaltreeneri Erik Orgu sõnul on kõige parem aktiivne tegevus rasvapõletuseks lihtne jalutamine. Tema sõnul on jalutamise suurimaks eeliseks fakt, et selle jaoks ei ole tarvis mingit sorti erivarustust ning seda saab teha igaüks.