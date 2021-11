Norskamine on ilmselt kõige levinum põhjus, miks keegi magada ei saa. Ja norskamise probleemiga tuleb tegeleda, sest see ei ole miski, mis ainult sind häirib, vaid tegu on tõsise tervisemurega, mis võib viidata uneapnoele.

Seega soovita enda partneril teha uneanalüüs, et selle kaudu välja selgitada, kuidas probleemi lahendada. Sinu toetus võib olla olulisem, kui arvata oskad. Niisiis ütle midagi sellist: "Mul on tõesti raske magada ja ma tean, et sa ei saa midagi selleks teha otseselt, aga kas me saame välja mõelda viisi, kuidas me mõlemad saaksime öösel paremini magada?"