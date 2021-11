Oled kunagi mõelnud, et aluspükste kandmine võib su tervisele halb olla? Kui ei, siis võib-olla tasuks...

Kui on eriline sündmus tulemas, haarad käe ilmselt pitsiliste aluspükste suunas, kuid paraku ärritavad sellised materjalid tundlikku nahka. See kehtib eriti siis, kui kannad seda tüüpi aluspesu pikka aega ja ei vaheta materjali. Parim aluspesukangas on puuvill, mis laseb hingata ja tõmbab niiskuse nahalt eemale. Puuvill on ka mugav ja üks odavamaid valikuid. Sünteetilistest materjalidest – nagu näiteks elastikust ja nailonist – tasuks samuti eemale hoida.