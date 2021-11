On teaduslikult tõestatud, et mõtted on seotud tihedalt meie emotsioonidega. Väga suur osa haigusseisunditest on seotud meie mentaalse ja emotsionaalse tasandiga. Pingeid mõjutavad ka meie hoiakud ja suhtumised nii iseendasse kui teistesse ning isegi meie elustiil ja toitumine. Palm selgitab, et sisuliselt loome me ise oma maailma. Seda, mida sa mõtled, seda sa ka saad. Kui meis on palju frustratsiooni ja viha, peegeldab maailm seda meile läbi elusündmuste tagasi.