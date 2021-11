Oled külmetunud? Hoidu nüüd neist asjadest, et oma tervist kiirelt turgutada

Sa ei vähenda enda trennis käimist Jah, trenn on imeline kingitus vaimsele tervisele. Kuid kui viirus kimbutab, tasuks pigem puhkust võtta. Kui on näiteks nohu või kerge ninakinnisus, on veel normaalse trenni intensiivsus kerge kuni mõõdukas. Kui aga palavik juba platsis, ei tohiks kohe kindlasti trenni teha ja tasuks puhata.

Ütled iseendale, et sa ei ole haige

Enamik on vist silmitsi seisnud olukorraga, kus suurem osa haigusest on seljatatud, kuid tilkuv nina ja pidev köhimine ei taha kuskile minna. Ent tööd on vaja teha, mistõttu veenad iseennast, et oled hullema osa haigusest seljatanud ning enam pole miskit viga. Lõpeta see teesklemine! Sinu keha teab kõige paremini – kuula seda ja anna endale puhkust, muidu teed endale veel nii karuteene ja oled varsti jälle siruli maas.