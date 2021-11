On lihtne öelda, et ära ole nii ebakindel! Usu endasse! Armasta iseennast ja maailm armastab sind vastu! Kuid nende inimeste jaoks, kes võitlevad igapäev madala enesehinnanguga, on need sõnad kui hane selga vesi. Iseenda armastamine ei toimi päris nii, et otsustad ühel hommikul energiliselt, et nii! Nüüd on see päev! Uurime siis hoopis välja, mida enesekindlad inimesed kunagi EI tee — mis on nende edu saladus?