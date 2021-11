Kas teadsid? Sinuga võib juhtuda see ebameeldiv asi, kui suudled liiga tihti

Ja väga tore, et alati tuleb see maagiline suudlus, sest suudlemine on tõesti kasulik – näiteks vähendab see stressi. Samuti suudlemisega vabanevad õnnehormoonid ja see treenib sinu näolihaseid.

Kuid paratamatult võib suudlemisel olla ka tumedam külg. Kuna huuli katab õhem nahakiht, on need vastuvõtlikumad nii füüsilistele kui ka bioloogilistele vigastustele, mispärast võib suudlemisega kaasneda kuivad ja lõhenenud huuled.

Kuigi sülg ärritab huuli, soodustab see ka paljude mikroorganismide, bakterite ja viiruste levikut. Herpes on viirus, mis vastutab nende valulike suurte villide eest huultel, mida tavaliselt nimetatakse huulte haavanditeks. Kõige problemaatilisem on see, et viirus võib levida ka siis, kui sinu partneril parasjagu külmetushaigust ei ole.

Kuid ära jäta suudlemisega hüvasti. On olemas mitmeid ennetavaid meetmeid. Esiteks proovi hoida enda huuled niisutatuna. Hea rutiinne suuhügieen on väga soovitatav, et vähendada suus elavaid ebatervislikke baktereid. Samuti on oluline vältida suudlemist, kui tunned end haigena.

Allikas: Health Digest