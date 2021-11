Geniaalne! Juuksed on elektrit täis? Mitte selle nipiga!

Aga mida teha, kui juukseharja ei ole parasjagu käepärast? Nii mõnigi meist on leidnud end keset kõledat novembrit kogemata olukorrast, kus kontorisse jõudes ja mütsi peast võttes on vaatepilt taoline, et kuidagi ei ole paslik koosolekule joosta... Õnneks on olemas lahendused ka sellise olukorra jaoks!