Pilguheit teraapiasse: just need on asjad, mis ühele naisele enim muret valmistavad

Foto: Shutterstock

Laura Lindstedti raamat “Minu sõber Natalia” on julge romaan noore naise seksuaalsusest, teraapiast, loo jutustamise ja identiteedi jõust. Natalia hakkab käima terapeudi juures, et leida lahendust enda seksielu probleemidele. Juba alguses on selge, et ta ei hakka mängima teraapia reeglite järgi. Autor võtab romaanis ette meie aja eneseabilood ja küsib, mis jääb varju, kui kõik viimseni päevavalgele tuuakse. Siit leiad katkendi raamatust, mis aitab piiluda Natalia pähe, mis mured ühte naist vaevavad.