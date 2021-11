Rita Rätsepp meenutab suhet tuntud muusikuga: nii me teineteise otsa koperdasime ja jäime kokku üheksaks aastaks

Perekond ja sünnikoht on elu palju mõjutanud

Rätsepp usub, et tema perekonnal ja sünnikohal on olnud talle suur mõju. Ta selgitab, et on pärit väiksest maakohast, mis on aidanud tal olla kahe jalaga maa peal.

Sündinud on ta 60-ndatel. “Kõik see, mida see põlvkond näinud on… ja kuidas me oskame tänases maailmas tegelikult ellu jääda,” selgitas ta. Vanasti ei olnud kõik iseenesest mõistetav. Ta räägib ka oma lastele, et tema ei saanud hommikul kooli minna, enne kui oli väljast pumbaga kaevust kaks ämbritäit vett tuppa valmis toonud – siis oli koju tulles toasoe vesi olemas.

Üks olulisi verstaposte Rätsepa elus oli ka 17-aastaselt lavakunstikateedrisse minek. Ta ütles, et oli suur õnn, et ta sattus just Mikiveri kursusele.

Oli üsna kummaline tulla maalt Tallinnasse, kui sa ei tunne üldse linna ja vaadata kursusekaaslasi, kes on sündinud, kasvanud ja käinud koolis pealinnas. Tunnevad iga kohta ja on oma arengus teistsuguses maailmas.

“Ma olin nii naiivne, kui tulin Tallinnasse lavakasse õppima. Kui teised ümberringi pabistasid, siis mina ei osanud samastuda, ma tulin ju õppima. Mul oli kindel teadmine ja tahtmine, et lähen lavakasse õppima,” meenutas ta.

Üks asi viib teiseni

Rätsepp nendib, et eks elus on neid verstaposte palju olnud – raske on öelda kindlat punkti, mis elu on muutnud ning ta ise tajub, et üks asi viib teiseni. “Elu kulgeb ja kulgeb, siis tulevad juba laste sünnid ja saad aru, et vastutad kellegi eest, siis oled õpetajarollis, siis tuleb taipamine, et oled terve elu nii õpetaja kui õpilane…” rääkis ta.

Ta usub ka, et alles tagantjärele mõeldes saab aru erinevatest seostest. Nii on Rätsepal kombeks õhtuti enne magamaminekut mõelda oma elu üle. Ta mõtleb end tagasi erinevatesse eluetappidesse ja vaatab, kuidas need on teda praegu mõjutanud. Palju on teda kahtlemata mõjutanud ka suhted.