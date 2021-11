Kõht on lihtsalt kogu aeg tühi? Nimekiri põhjustest, miks pidev näljatunne vaevab

Eluviisil on suur roll ka hormoonide juures ja võib põhjustada hormoontalitluse häireid. See aga omakorda saadab ajule täiesti eksliku info, nagu oleks sul kõht tühi.

Ja see on kõige tõenäolisem põhjus. Kui sa sõid viimati mitu tundi tagasi ja kõht läheb tühjaks, siis on see täiesti normaalne ja selles pole midagi imelikku. Vahepalaks võid sa süüa midagi tervislikku, mis aitab sul järgmise söögikorrani vastu pidada. Üldiselt läheb kõht tühjaks 3-5 tundi peale eelmist söögikorda.