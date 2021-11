Oled kaalus jälle juurde võtnud?! Miks see juhtub just talvisel perioodil? Põhjus seisneb selles...

Sellele on tegelikult väga loogiline põhjendus. Nimelt 2006. aastal ajakirja European Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuringus tuli välja, et sügisel ja talvel kipuvad inimesed veidi rohkem sööma. Samuti treenivad nad vähem kui kevadel ja suvel. Treeningud jäävad peamiselt selle taha kinni, et õues on külm, pime ja inimesed on rohkem väsinumad.