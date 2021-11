Kolme naise südamlikud lood vähiga võideldes: iga hetk kallite inimestega on kingitus

Munasarjakasvajaga võitlev 63-aastane naine

Fond toetab teda alates suvest. Ravi maksab 6400 eurot kuus.

“Suur tänu, et toetate minu ravi,” kirjutab naine. “Kellel endal sellist haigust pole ja vajadust ravile, siis ei saa kunagi mõista, mida see abi tegelikult tähendab. Olen 3 kuud saanud ravi ja väiksed kõrvalnähud on, kuid need pole märkimist väärt, teades et saan veel olla oma kallite inimeste keskel, käia tööl, mis on minu jaoks väga oluline. Tunda rõõmu igast päevast, ka vihmasest ilmast. Eile sain teada kompuutri kordusuuringu vastuse ja rõõm oli kirjeldamatu, sest negatiivset dünaamikat ei ole. Ravi toimib."

Maokasvajaga võitlev 69-aastane naine

Fond toetab teda juba kaks aastat, ravi maksab iga kuu ligi 6500 eurot. Seega on naise ravile kulunud kahe aasta jooksul juba ligi 150 000 eurot, kuid iga euro on olnud kulutamist väärt.

"Seljataga on imeline suvi, Eestimaa sai risti-põiki läbi sõidetud,” kirjutab naine. "Uskumatu, kui palju lahkeid ja toredaid inimesi siin elab! Igal pool olime otsekui oodatud külalised. Tervis oli suurepärane. Kui poleks olnud ravipäevi, unustanuks ma haiguse hoopis ära. Keytruda on nii tõhus ravim, et minu meelest peaks haigekassa kaaluma selle võtmist oma nimekirja. Kindlasti pole mina ainus, kes seda ravimit saades võib normaalset elu elada.

Kui kaks aastat tagasi jõulude eel operatsioonist toibusin, arvas arst, et näen võibolla kahed jõulud ära. Nüüd on kolmandad lähenemas ja pole sellist tunnetki, et need minule ei tule. Teen juba ettevalmistusi: lastelastele on suurem osa kinke ostetud, menüü on läbi mõeldud. Tuleb veel uus salm pähe õppida, ei taha ju jõuluvanale esinedes lastelaste ees häbisse jääda.

Praegu naudin sügist, aeg-ajalt tuleb lapselapsi hoida, sest nohu ja köha kimbutavad vahetevahel, aga lasteaeda võib minna vaid täiesti tervena. Ise pole nakkust saanud, oleme palju õues, ent ju on saadud immuunravilgi oma osa.