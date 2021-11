Kas rinnakad naised on vabameelsemad? Teadlased on avastanud, et...

Teadlased soovisid teada, kas antud stereotüüpi usuvad ainult mehed või arvavad ka naised, et rinnakamad neiud on vabameelsemad. Selle küsimuse uurimiseks lasid teadlased teha foto paljast naisest, kellel olid keskmise suurusega rinnad . Tarkvara abil suurendasid ja vähendasid naise rindu, luues naisest niimoodi kolm versiooni – väikeste, keskmiste ja suurte rindadega. Seejärel palusid nad enam kui 500 mehel ja naisel hinnata kolme pilte.

Kõige huvitavam avastus oli see, et nii mehed kui naised hindasid võrdselt rohkem atraktiivsemaks kas suurte või keskmiste rindadega naist kui väiksema rinnakorviga naist. Samas uskusid hindajad, et suurte rindadega naine on vähem truu, intelligentsem ja hoolsam kui keskmise või väiksema rinnakorviga naine. Samuti eeldasid uuringus osalejad, et suurema büstiga naised on juhuseksile rohkem avatumad kui väiksema rinnakorviga naised.