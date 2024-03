Kas saad peeglisse vaadata? 7 häirivat käitumisviisi, mis vihastavad jõusaalis välja iga normaalse treenija

Kuigi koolis jõusaalietiketti ei õpetata, peaksime me kõik avalikus treeningsaalis treenides üksteist austama. See on ühine ruum, mitte kellegi isiklik garaaž, kus võib käituda nagu endal tuju on. Ühises ruumis tasuks endale meenutada: ma ei ole siin ainukene.