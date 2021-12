Foto: Shutterstock

Krõbedad külmakraadid on Eestimaa pinnale saabunud ja seoses sellega tõuseb ka saunaskäijate hulk. Kuigi saun on mõnus koht lõõgastumiseks ja tervise turgutamiseks, on selle kõige juures oluline olla teadlik saunaskäija, et endale kasu asemel mitte kahju teha.