Unisust võivad soodustada mitmed tegurid. On ka võimalik, et põhjuseks on mõni terviseprobleem. Arst võib aidata sul sagedase väsimuse põhjuse välja selgitada ja anda juhtnöörid, kuidas sellega toime tulla.

Siin on kümme võimalikku põhjust, mis võivad sind panna end pidevalt väsinuna tundma.