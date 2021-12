Su keha teab! Need on kõige sagedased muutused, mis naisega juhtuvad, kui ta rasedaks jääb

Näiteks määrimine on üks neist. Umbes 20–30% rasedatest kogevad oma esimesel trimestril määrimist või verejooksu. Tavaliselt meenutab see kerget menstruatsiooni ja toimub umbes samal ajal, kui naisel päevad peaksid olema, mistõttu mõned naised ei saagi kohe aru, et nad on rasedad.

Kuid verejooks esimesel trimestril võib samuti märku anda tõsisest probleemist. Just tugev või valulik verejooks võib viidata sellele, et midagi on valesti ja seda ei tohiks ignoreerida.