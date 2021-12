Tasub teada! Ekspert avaldab „õige“ viisi, kuidas rinnahoidjat selga panna ilma seda kahjustamata

Teame, et rinnahoidja klambri kinnitamine on uskumatult ebamugav, kui see juba seljas on, kuid just seda palusid pesu eksperdid Upbra pesupoe klientidel rinnahoidjad selga pannes teha.

Nad hoiatasid inimesi „vale“ rinnahoidjate kinnitamise viisi eest öeldes, et vältida tuleks klambri kinnitamist enda ees ja siis selle keeramist seljale. Endalegi teadmata tekitab see aluspesule palju kahju.

Eksperdid lisasid, et rinnahoidja kinnitamine seljal hoiab ära pesu pööramise ja väänamise.

Kui taoline kinnitusmeetod tekitab juba eos segadust, on selle lihtsustamiseks ka üks hea näpunäide. Selleks kummardu veidi oma keskkohast samal ajal, kui selja taga rinnahoidja pannalt kinnitad.

Peale kinnitamist kasuta oma käsi ja säti rinnad korvidesse. Meeles tuleks hoida, et korv peaks rinda ümbritsema nii, et midagi ei külgedelt ega ka ülemisest äärest välja ei upitaks. Kui su rind tahab välja pressida või just vastupidi, upub korvi, siis tuleks pesu suurus üle vaadata.

Kuidas ise kodus oma rinnasuurust mõõta:

Ainsateks vahenditeks, et ise oma rinnasuurust mõõta, vajad ilma polsterdusteta rinnahoidjat ja mõõdulinti. Alustuseks tuleb võtta mõõt rinnahoidja alumisest äärest, mis otse rindade all – jälgi, et mõõdulint oleks kehasse, justkui seda kallistades. Komakohtade korral ümarda mõõtu lähima täisnumbrini. Kui suurus on paarisnumber, lisa 10 cm, kui paaritu, siis 13 cm - see annab sulle seljamõõdu.

Järgmiseks võta rinnaümbermõõt. Nende kahe võetud mõõdu vahe annab sulle korvi suuruse. Näiteks 2.5 cm vahe annab sulle A suuruse, 5 cm vahe B suuruse, 7.5 cm C suuruse jne.

Allikas: The Sun