Kui kaalujälgimisviis tundub juba algul liiga lihtne, on vaid ajutine või väga piirav, siis on see juba märk sellest, et tegemist ei ole just parima kaalulangetusviisiga. Enamik lühiajalistest dieetidest on tegelikult tervist kahjustavad ja kuigi selle ajal võib kaal langeda, siis tuleb see üldiselt sama kiirelt ka tagasi. Loe, milliste trendidega ei tasuks kaasa minna, et vältida vigu, mida paljud naised on väiksema kaalunumbri nägemiseks teinud.