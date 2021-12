Sidrunivesi on väga tervislik jook, mis aitab ära hoida just neid hirmsaid haiguseid

Joo hommikul esimese asjana sooja sidrunivett, see eelkõige aitab parandada sinu seedimist. 2016. aasta uuring Gastroenterology Nursingis toetab väidet, et soe või isegi kuum sidrunivesi aitab sooltel olevaid jäätmeid paremini eemaldada. Selles uuringus osalejad jõid 200 milliliitrit vett temperatuuril 37 kraadi. Vee soe temperatuur aitas toitu ja jääkaineid soolestikust läbi viia, stimuleerides peristaltikat, mida tuntakse ka lihaste kontraktsioonidena.

Umbes 12% maailma elanikkonnast kannatab neerukivide all. Sümptomiteks on krambid, seljavalu, veri uriinis, kuseteede infektsioonid ja uriinivoolu ummistus. Tihti on võib tekkida ka iiveldus või oksendamine. Kuigi arstid suudavad valu leevendada, ei ole neerukivide vastu ravi, seega on ennetamine hädavajalik. Proovi lisada oma veele jääkuubikute asemel külmutatud sidrunit, et anda värvi ja maitset. Lisa jahedama ilmaga kuuma vette sidrunit ja mett. Need joogid aitavad võidelda neerukivide vastu tänu sidruni tsitruselisele koostisele.