Talvel kogunevad lisakilod kiiresti ja märkamatult — teeme selgeks, kuidas kevadisest ehmatusest hoiduda

Näiteks näo soojendamiseks on kaval kanda puffi, mille saab vajadusel üle lõua tõmmata, et õrna näonahka soojas hoida. Kindlasti ei tohiks unustada ka soojasid ning vajadusel veekindlaid jalanõusid ja kindaid, mis ei kaitse ainult külma eest, vaid hoiavad ka nahka kuivamast.

Tuttav ütlus “Ei ole halba ilma, on kehv riietus” peab paika ka siinkohal — miinuskraadide puhul on ülioluline, et õue minnes aitaksid riided sooja hoida ega takistaks samas ka liikumist.

Sotsiaalmeediastaar ja terviseentusiast Liis Velsker on oma tervislike harjumuste juurutamise ja eesmärkide saavutamise nimel palju tööd teinud ning kogemusi ka avalikult jaganud. Korduvalt mugavustsoonist välja astunud Liis julgustab ka teisi, et armastus trenni ja liikumise vastu kasvab ajas ning võhm, jaks ja vastupidavus tekivad juba paari nädala jooksul pärast uue liikumisharjumusega alustamist.

Ilma nautimiseks ei pea veetma väljas kogu päeva, võib alustada ka 15-minutilistest jalutuskäikudest ning võimalusel iga kord seda aega veidi pikendada. See on muide universaalne nipp ükskõik missuguse harjumuse juurutamisel ning ei käi ainult külma ilma nautimise kohta!

Samas on talvise ilmaga õues viibimisel hulgaliselt plusse — näiteks kasvõi see, et värske õhk toob parema une ning pole higistamapanevat niiskust ja palavust, nagu möödunud suve kuumadel ilmadel! Lisaks on võimalik mõnel päeval pilve tagant näha ka päikest ja ammutada väikeses koguses D-vitamiini või hoopis tugevdada oma immuunsüsteemi.

Hea ja oluline märksõna on ka kihilisus, mis tähendab, et mitme erineva riideeseme kandmine üksteise peal muudab rõivaste vahele jääva õhu heaks isolaatoriks.

Kõige välimine kiht, ehk jope ja püksid, peaksid olema veekindlad, voodriga ja võimalusel tuult takistavad. Jope all kantav vahekiht võiks aga olla näiteks fliisist, mis aitab säilitada kehatemperatuuri. Aluskihiks nimetatakse neid riideesemeid, mis on otse keha vastas ning nende ülesanne on juhtida niiskust nahast eemale. Aluskiht ehk soe pesu peaks olema valmistatud nahasõbralikust ja pehmest materjalist.

Avasta uusi kohti

Kui eelistad liikuda linnas, vali välja näiteks mõni põneva arhitektuuriga naabruskond või kohalik park, kus sa pole veel käinud ja mida oleks tore avastada. Võimalusel sõida aga hoopis linnast välja ja naudi loodust, mis talvise lumekirme all veel eriti ilusaks muutub. ’

Eestis on hulgaliselt kauneid matkaradasid ja rabasid, mis ootavad külastajaid ka talvel ning mida avastades möödub aeg justkui märkamatult ja sammud muudkui kogunevad. Tänapäeva tehnoloogilised vidinad nagu nutikell aitavad siinkohal palju kaasa — olgu selleks abi navigeerimisega või kokkuvõte läbitud matkaraja kilometraažist ja liikumistempost.

Naudi ilma koos pere või sõbraga



Et väljaskäik veel märkamatumalt mööda saata, kutsu endaga õue kaasa pereliige või sõber ja motiveeri neidki oma mugavustsoonist välja tulema. Ühest küljest on koos liikumine turvalisem, teisalt aga on tegemist tõelise kvaliteetajaga üksteisele uudiste ja mõtete jagamiseks.

Kasuta enda motiveerimiseks “präänikut”

Kui sulle meeldib mõte sellest, et jalutuskäigu lõpus saad nautida kodus sooja teed või mõnusat kaminatuld, siis kasuta seda enda motiveerimiseks! Peale selle, et külmast õuest sooja tuppa tulemine ja äsjane eneseületus vallandab ka niisama hea tunde, teeb olemise veel eriti mõnusaks ja hubaseks see, kui saad end üles soojenda kuuma joogiga, jalas villased sokid.

Kindlast ei tohi unustada, et kui võtad ette eriti korraliku matka, vajab keha aega ka puhkamiseks ja taastumiseks — nii kogud jõudu järgmise väljakutse ületamiseks. Tervisesaadik Liis Velsker tunnistab samuti, et tema jaoks üks olulisemaid tervisenäitajaid on tema unetunnid, mida ta oma nutikella abil hoolikalt monitoorib. Liis usub, et uni on oluline nii füüsilise kui ka vaimse tervise jaoks ning kui oled magamata, on raske end motiveerida üldse midagi tegema!