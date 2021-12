On huvitav tõsiasi, et igasuguste uurimuste tulemusena on Eesti inimesed just aasta lõpukuudel nukrameelsemad. Meie globaalse asukoha tõttu on seda aega iseloomustamas pigem hämar ja pimedam periood, mis kulmineerub just novembris ja detsembris. Kui november on teada-tuntud kui hingedeaeg, siis detsembris näikse kõik ootavat kannatamatusega jõulupühi. Aga kas ikka oodatakse?