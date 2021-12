Pidevalt stressis ja paanikas olekus on sul nii enda kui teiste suhtes liiga kõrged ootused. Kui need ootused ei vasta tegelikkusele, läheb asi käest. Kui tunned, et sul on ootustega probleeme, siis viska pilk sellele loendile peale. Lõppude lõpuks oled ikka sina ise see, kes suudab enda tundeid kontrollida.